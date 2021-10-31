Müzik kasetlerine meraklılarının talebi devam ediyor

Eskişehir’de bir müzik markette bulunan yaklaşık 10 bin kaset, meraklıları tarafından yoğun ilgi görüyor.

Yaklaşık 20 yıl önce kullanılan müzik kasetleri günümüzde pek tercih edilmiyor. Araç teyplerinden kaldırılan kaset girişleriyle kullanım alanı neredeyse tamamen biten kasetlere ancak meraklıları talep gösteriyor. Nadiren de olsa kaset teypli aracı bulunanların ve koleksiyoncuların talep gösterdiği kasetlerin ise satışı müzik marketler tarafından genel olarak yapılmıyor. Eskişehir’de uzun yıllardır müzik market işleten Aynur Bulut, dükkanında bulundurduğu yaklaşık 10 bin tane kaset ile müşterilerine nostalji yaşatıyor.

Kaset meraklılarının talep gösterdiğini belirten Aynur Bulut, “Kasetçalar kullanarak nostalji yaşamak isteyenler talep gösteriyor. Fakat en çok koleksiyoncular talep gösteriyor. Ama hala eski model araç kullanıp gövde kısmının bozulmasını istemeyen ve teyp kullananlar kaset almak için geliyorlar. Bir diğer müşteri kitlemiz de engelli çocuğu olanlar oluyor. Kasetçaları kullanmak kolay olduğu için engelli çocuklarının rahatlıkla kendi istedikleri müzikleri dinlemesini isteyen ebeveynler talep gösteriyor. Engelli çocuklarının sevdiği müzik tarzındaki çoğu kaseti satın almak için geliyorlar. Günümüz sanatçılarının kasetleri olmuyor fakat gençlerin de zaman zaman talepleri oluyor. Sevgililerine veya arkadaşlarına eski şarkılardan oluşan kaset hediye etmek isteyenler kayıt yaptırmak için geliyorlar. Dükkanımda yaklaşık 10 bin kadar kaset var. Ben burada tanesini 10 liradan satıyorum. Fakat internette sadece koleksiyonculara hitap eden ürünler 50 liradan 500 liraya kadar satılabiliyor” dedi.

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