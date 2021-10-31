Eskişehirli sporcular Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası’nda ter döktü

Sakarya’da düzenlenen Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası’na Eskişehir’i temsilen ferdi olarak katılan 10 sporcu 4 buçuk kilometrelik parkurda kıyasıya yarıştı.
Adapazarı ilçesindeki Ayçiçeği Vadisi’nde düzenlenen şampiyonaya yaklaşık 280 sporcu katıldı. 10 kategoride düzenlenen yarışmada sporcular, 4 buçuk kilometrelik parkurlarda 3 ile 7 tur arasında pedal çevirdi. Şampiyonaya Eskişehir’den ferdi olarak katılan ve YıldızA, Genç Erkek, Büyük Bayan, Büyük Erkek kategorilerinde yarışan 10 sporcu, derece almak için ter döktü.
Eskişehirli ferdi sporcu Eda Konuk, 22 buçuk kilometrelik engebeli parkuru 1 saat 20 dakika 26 saniyede tamamlayarak Büyük Bayan kategorisinde 4’üncü sıraya yerleşti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.