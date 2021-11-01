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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilgisayarın sağlıklı kullanımı için yılda en az bir kez bakım şart

İHA

Bilgisayarın sağlıklı kullanımı için yılda en az bir kez bakım şart

Günümüz koşullarında hemen her alanda kullandığımız bilgisayarlara düzenli bakım yaptırmak, yüksek maliyetli arızaların önüne geçiyor.
Birçok alanda sürekli olarak kullanılan bilgisayarların rutin bakımlarının yapılması gerekiyor. Bakımı yapılmayan bilgisayarlarda yüksek maliyetli arızalar hatta ileri safhalarda bazı parçaların kullanılmaz duruma geldikleri görülebiliyor. Yılda en az bir kez bilirkişiler tarafından bakımı yapılan bilgisayarların ise ömrü uzuyor.

“Soğutma sisteminin çalışma bozukluğu, arızalara neden olur”
Eskişehir’de uzun yıllardır bilgisayar teknik servisi olarak hizmet veren Mert Pekgöz, yılda en az bir kez bakımın bileşen sağlığını koruduğunu belirtti. Bilgisayarlarda bakım yapılmadığı takdirde soğutma sisteminde arızalar yaşanabileceğini belirten Pekgöz,”Sıfır alınan cihazların garantisi bittiğinde termal macun ve pedlerinin değiştirilmesi gerekir. Bu termal macun ve pedler, bilgisayar bileşenleri ile soğutma sistemleri arasında çalışır. Değiştirilmediği takdirde ise soğutma sisteminin çalışma bozukluğu, arızalara neden olur. Bu bakımların rutin şekilde yapılması gerekiyor. Yılda en az 1 kez yapıldığı takdirde kullanılan parçaların ömrü uzar. Teknik servislerde 70 veya 80 lira gibi miktarlara bakım yaptırmaktan kaçanlar ilerleyen süreçte daha büyük arızalarla karşı karşıya kalır. Isınma kaynaklı olarak işlemcide ve ekran kartında problemler oluşabilir. Bin liranın üzerinde masraflar oluşabilir hatta direk bazı bileşenler kullanılmaz hale gelebilir” dedi.

“Ertelenmeden bilgisayara bakım yapılması gerekiyor”
Kullanım esnasında bilgisayarda görülen farklılıklarla bakım zamanının gelip gelmediğinin anlaşılabileceğini söyleyen Mert Pekgöz şu ifadeleri kullandı:
“Özellikle gençler artık nasıl bilgisayar kullanması gerektiğinin bilincinde. Birçok ısı ölçen kontrol uygulamaları var. Bunları kullanabilirler. Bu uygulamalardan testler yaparak veya laptoplarını kucağa aldıklarında fazla ısı gelip gelmediğini anlayabilirler. Bilgisayarı kullanırken donma, kasma, yavaşlama gibi problemler başladıysa bakım zamanı gelmiştir. Bu ve bunun gibi reaksiyonları gördüklerinde ertelenmeden bilgisayara bakım yapılması gerekiyor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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