Başkan Bozkurt İnönü Belediyesi sporcuları ile toplantı yaptı

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Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Serhat Hamamcı, İnönü Belediyesi Oryantiring Takımı sporcuları ile değerlendirme toplantısı yaptı.

İnönü Belediye Başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında, İnönü Belediyesi Oryantiring Takımının 20202021 Sezonundaki başarıları ve 20212022 Sezonunun değerlendirilmesi yapıldı. Başkan Bozkurt, ‘’Sporcularımızın geçtiğimiz sezon elde ettikleri ulusal ve yerel branşlardaki üstün başarılarından dolayı kutluyor, önümüzdeki 20212022 sezonunda başarılar diliyorum’’ ifadelerini kullandı.

İnönü Belediyesi Oryantiring Takımı sporcuları da desteklerinden dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a teşekkür etti.

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