Yaklaşan kış ayları ayakkabı tamircilerinde yoğunluk oluşturdu

Kış aylarının gelişiyle yağışlara karşı hazırlık yapan bazı vatandaşlar soluğu ayakkabı tamircilerinde aldı.

Yağışlı havaların yaklaştığı şu günlerde ayakkabı tamircilerinde yoğunluk oluşmaya başladı. Yeni ayakkabı almak istemeyen vatandaşlar geçtiğimiz yıllarda giydiği kışlık ayakkabılarına bakım yaptırıyor. Tabanlık taleplerinin de yoğunlaştığını belirten tamirci esnafında ise yüzler gülüyor.



“Kış hazırlığından dolayı işlerimizde yoğunluk var”

Eskişehir’de Sıcaksular olarak bilinen bölgede ayakkabı tamirciliği yapan 47 yaşındaki Serdar Benzemez, bu aralar işlerinde yoğunluk olduğunu söyledi. Genel olarak ayakkabılarda tamirat ve tabanlık değişimi yaptırıldığını belirten Benzemez, “Son günlerde kış hazırlığından dolayı işlerimizde yoğunluk var. Genel olarak bot ve kışlık ayakkabıların tamirleri yapılıyor. Giyildiğinde ayağa rahatsızlık vermemesi için de tabanlık alanların sayısı arttı. İnsanlar yeni ayakkabı almamak için evlerinde bulunan önceki senelerde giyilmiş ama kaliteli olan ayakkabıların tamirini yaptırıyor. Çin malı kalitesiz ayakkabıların tamirini yaptırmıyorlar. Tamir yaptırmaktansa yenisini almak daha uygun geliyor” ifadelerini kullandı.

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