ESOGÜ tıp ve kimya alanlarında ilk 1000’de

U.S. News & World Report eğitim sıralamasına ilişkin 2022 verilerini açıkladı. En iyi üniversiteler sıralamasına göre Eskişehir Osmangazi Üniversitesi dünya üniversiteleri sıralamasında tıp ve kimya alanlarında ilk 1000’e girdi.

Tıp alanında dünyada 835’inci, küresel araştırma itibarı alanında 654’üncü, Türkiye'de 13’üncü sırada yer aldı. Kimya alanında da dünya 885’inci sıraya yerleşti. Ayrıca ESOGÜ en iyi Asya üniversiteleri arasında 515’inci, en iyi Türk üniversiteleri sıralamasında da 39’uncu sırada yer aldı.

U.S. News Best Universities Rankings 2022; araştırma itibarı, fakülte yayınları ve uluslararası işbirliği dahil olmak üzere 13 farklı metrikte 90’dan fazla ülkeden bin 750 kurumu değerlendiriyor.

