Hamamyolu’nun ortasında tehlikeli cam havuzu Kırılan reklam panosunun parçalanan camları cadde ortasında kaldı

Hamamyolu caddesinde yerde monte edilmiş bir reklam panosunun koruma camı kırılınca açık şekilde duran ve çevreye yayılan parçaları tehlike saçıyor.

Eskişehir’in en işlek caddelerinden biri olan Hamamyolu’nu gün içerisinde yediden yetmişe yüzlerce vatandaş kullanıyor. Çevre esnafın anlatımına göre, geçtiğimiz gün caddede reklam amaçlı yere yerleştirilen cam önce çatladı, ardından gece saatlerinde üzerinden geçen bir araç nedeniyle tuzla buz oldu. Kırılan parçalar adeta bir cam parçası havuzuna döndü. Caddeden geçmekte olan bisikletliler, tekerlekli sandalye kullanan vatandaşlar ve bebek arabalarında hasar oluşturabilecek cam kırıkları, çocuklar açısından da merak ederek oyuncak sanıp ellerine alabileceklerinden tehlike saçıyor.

Öte yandan çevredeki esnaflar, durumun farkına varıp zabıta ekiplerine haber verdi. Zabıta ekipleri sabah saatlerinde kontrollerini sağladı. Birçok vatandaşın yürürken üzerinden geçtiği camlar için yetkililerin herhangi bir uyarı önlemi almadığını belirten esnaflar, en kısa sürede cam parçalarının temizlenmesini istediklerini aktardı.

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