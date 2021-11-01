Şehirden uzaklaşanlarla birlikte soba satışları da arttı Pandemide kırsalı tercih edenler sektör esnafının yüzünü güldürdü

Pandemi sürecinde şehir merkezinden uzaklaşıp bahçeli evlere yerleşen vatandaşlar, kış aylarının gelmesiyle birlikte soba satışlarını arttırdı.

Yaklaşık 2 yıldır süren korona virüsle mücadele kapsamındaki kısıtlamalarda insanlar, kırsal kesimlerdeki bahçeli yerleri tercih etmeye başlamıştı. Doğalgaz kullanımı giderek artsa da kent merkezlerinden uzan evlerde yaşayan vatandaşlar tarafından sobalar, ayrıcalıklı olmayı sürdürüyor. Eskişehir’de soba satıcıları, doğal gaz olan evlerde bile bazı vatandaşlar gerek ise daha fazla ısınmak gerek ise fırın gibi kullanmak için kuzine sobaları tercih ettiğini söyledi.



“2 sene önce sobaya bu kadar rağbet olmuyordu”

30 yıllık sobacı Kadir Kumaş, son dönemlerde soba satışlarının arttığını söyledi. Soba fiyatlarının arttığını, fakat müşteriye yansıtmadıklarını ifade eden Kumaş, “Pandemiden dolayı insanların köylere kaçması bizim soba satışlarını attırdı. İki sene önce sobaya bu kadar rağbet olmuyordu. Bazı vatandaşlar ise doğalgazın güzel ısıtmadığından şikâyet ederek sobayı tercih ediyor. Özellik kuzine sobalar daha çok satılıyor. Çünkü kuzine sobaların içinde kek gibi bazı şeyleri pişirebiliyorlar. Bir nevi fırın gibi kullanılıyor. Soba fiyatların artış var aslında ama biz müşteriye yansıtmıyoruz. Ortala bir kuzine soba bin liradan başlayıp 5 bin liraya kadar çıkıyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.