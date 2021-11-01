Yıldız Futbolcu Seminerleri, Eskişehir´de yapıldı



ESKİŞEHİR, (DHA) Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) ve Çevre Koruma Ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı'nın (ÇEVKO) genç futbolcuların gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla başlattığı `Yıldız Futbolcu Seminerleri´nin ilki Eskişehir´de gerçekleşti.

Pepsi´nin sponsor olduğu organizasyonda teknik direktör Yılmaz Vural, A Milli Takım formasını giyen Türk futbolunun deneyimli ismi Engin Baytar ve Spor Programı Sunucusu ve Spikeri Melih Gümüşbıçak, genç futbolseverlere deneyimlerini aktardı. Spor konusunda uzman Ortopedi Uzmanı Samet Ordu yetenek sürdürülebilirliği kapsamında; spor yaralanmaları ve bu yaralanmaların nasıl önüne geçilebileceği konusunda bilgi verirken, ÇEVKO´dan Fatih Arslan geri dönüşüm konusunda bilinç kazanmaya ve bunun önemine dikkat çekti. Ek olarak Eskişehir Teknik Üniversitesi´nden Doç Dr. Barış Gürol, genç futbolcuların atletik performanslarını artırıcı yorumlarıyla etkinlikte yer aldı.

Seminerlere katılan genç yeteneklere pet şişelerden geri dönüştürülmüş formalar hediye edildi. 'Pepsi Yıldız Futbolcu Seminerleri´ Eskişehir´den sonra Ankara ve İzmir ile devam edecek.

YILMAZ VURAL: ALTYAPI BİR MEMLEKET MESELESİDİR

Seminerde açıklamalarda bulunan teknik direktör Yılmaz Vural, `´Altyapı bir memleket meselesidir. Sizlerin yaptığı sadece bir spor değil sosyal bir olay. Sizin başarılarınız gelecekte bir toplumun psikolojisini iyi ya da kötü yönde etkileyecek bir konudur. Sizlerin başarısı ülkenin psikolojisini olumlu yönde etkiliyor. Yaptığınız işin öneminin farkında olun. Bu kadar güzel tesisi sadece yabancılar gelsin oynasın diye yapmadık. Türkiye´de sizin yaş aralığınızda 18 milyon genç var. Aranızdan pek çok yıldız futbolcu çıkacak buna eminim. Ama yıldız oyuncu olmak sadece yetenekle olmuyor iyi bir karakter de gerekiyor. Tavsiyem önce düzgün insan olmayı öğrenin sonra yeteneklerinizi sergilersiniz. Doğru sporcu olmanız için yemeniz, içmeniz, çalışkanlığınız, antrenman katılımınız önemli ama çevreye saygılı olmanız ve iyi bir insan olmanız da o kadar önemlidir`´ diye konuştu.

ENGİN BAYTAR: HEM EĞİTİMİ HEM DE SPORU BİR ARADA SÜRDÜREBİLMEK ÇOK ÖNEMLİ

A Milli Takım formasını da giyen Türk futbolunun deneyimli ismi Engin Baytar, "6 yaşımdan 16 yaşıma kadar zorluklar içerisinde futbol eğitimi aldım. Ama eş zamanlı olarak okul eğitimimi de sürdürmek isterdim. Yeni nesil gençlerin hem eğitimi hem de sporu bir arada yürütebilmeleri çok önemli. 16 yaşında profesyonel futbolcu oldum. Milli takımda oynadım. Şampiyonluklar yaşadım. Benim için hırçın futbolcu derlerdi ama kimse karaktersiz futbolcu demedi. Önce iyi bir insan olursanız spordaki tavrınız da onunla beraber iyi olur" ifadelerini kullandı.

Seminerin ikinci bölümünde Ortopedi Uzmanı Samet Ordu, gelecekte yıldız bir futbolcu olmak isteyen genç yeteneklere, yeteneklerini sürdürülebilir kılmak için eğitimler verdi. Sakatlanmalarının önüne geçebilmek için dikkat edilmesi gerekenler ve spor hayatlarının devamlılığı için gerekli olan beden disiplinleri uygulamalı olarak anlatıldı.

Son bölümde ise ÇEVKO Vakfı´ndan Fatih Arslan futbolcu adaylarının aynı zamanda çevre bilincine sahip olmaları için sürdürülebilirliğin önemi ve geri dönüşümün faydaları hakkında eğitim verdi.

Eskişehir´den sonra Ankara ve İzmir ile devam edecek Yıldız Futbolcu Seminerleri´nde, eğitmen desteğini yine TSYD ve ÇEVKO sağlayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Seminerden görüntüler

Yılmaz Vural ve Engin Baytar´ın açıklamaları

DHA-Spor Türkiye-Eskişehir / Merkez DHA

2021-11-01 15:16:11



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