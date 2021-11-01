Mobil vezneler vatandaşın işini kolaylaştıracak

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, engelli, yaşlı, sağlık sorunu bulunan ve çeşitli sebeplerle vergisini yatırmak üzere belediyeye gidemeyecek olan vatandaşların mobil veznelerle işlemlerini kolaylıkla yapabileceklerini bildirdi.

Emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin ikinci taksiti için ödeme işlemleri devam ediyor. Tepebaşı Belediyesi, 2021 yılı emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergisinin ikinci taksitini yatıracak olan vatandaşlar için vezneye ulaşma kolaylığı sağlıyor. 2021 yılı emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergisinin ikinci taksiti için son ödeme günü olan 30 Kasım’a kadar; engelli, yaşlı, sağlık sorunu bulunan ve çeşitli sebeplerle vergisini yatırmak üzere belediyeye gidemeyecek olan vatandaşlar, mobil vezne tahsilat aracı ile ödemelerini gerçekleştirebilecek.

Mobil vezne aracı, 30 Kasım’a kadar belirlenen gün ve saatlerde sırasıyla; Batıkent, Uluönder, Zincirlikuyu, Kumlubel, Fatih, Şeker, Yeni Mahalle, Ertuğrulgazi, Mustafa Kemal Paşa, Sütlüce, Çamlıca, Ömerağa, Zafer, Şirintepe, Gazipaşa, Yenibağlar, Eskibağlar, Mamure, Şarhöyük, Esentepe, Fevziçakmak, Sazova, Yeşiltepe, İhsaniye, Hacı Ali Bey, Hayriye, Hacı Seyit, Bahçelievler, Işıklar, Cumhuriye, Sakintepe, Güllük ve Tunalı Mahallesi’nde olacak. 30 Kasım’da ise 08.3012.00 saatleri arasında Esentepe Mahallesi’nde, 12.3016.00 saatleri arasında da Sazova Mahallesi’nde hizmet verecek.

Yetkililer, Tepebaşı Belediyesi hizmet binasında bulunan veznelerin yanı sıra Odunpazarı Belediyesi ile Tapu ve Kadastro 17. Bölge Müdürlüğü içinde bulunan veznelerden de vergilerin ödenebildiğini hatırlattı. Yetkililer ayrıca, 27 Kasım Cumartesi ve 28 Kasım Pazar günü de belediye hizmet binası içerisindeki veznelerin 09.0016.00 saatleri arasında hizmet vereceğini kaydetti.

Öte yandan “www.tepebasi.bel.tr” internet adresinden “Online İşlemler” menüsüne tıklayarak da ödeme yapabildiği bildirildi.

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