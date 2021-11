Eskişehir OSB ve Sağlık İl Müdürlüğü iş birliği devam ediyor Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Bilge’den Başkan Küpeli’ye ziyaret

Eskişehir Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, beraberindeki heyetle birlikte Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’yi ziyaret etti.

Eskişehir Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Halk Sağlığı Başkanı Dr. Erdinç Özkurt, Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Fatih Torlak ve Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ayberk Karagöz ile birlikte Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’yi ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette işçi ve çalışan sağlığının korunması ile sanayide üretimin devamlılığının sağlanması için Sağlık İl Müdürlüğü, Eskişehir OSB iş birliğinde devam eden aşı çalışması yanı sıra diğer çalışmalara ilişkin istişarede bulunuldu. Görüşmede ayrıca Eskişehir OSB Müdürlüğüne bağlı destek merkezinde Sağlık İl Müdürlüğü tarafından sürekli bir birim oluşturulması konusunda ortak karara varıldı.



EOSB ile Sağlık İl Müdürlüğü arasında iş birliği artarak devam edecek

Ziyarete ilişkin konuşan Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Sağlık İl Müdürlüğü ile her zaman uyum içerisinde çalıştıklarını ifade etti. Sağlık İl Müdürlüğü ile yapmış oldukları iş birliği neticesinde bölge müdürlüğünde sürdürülen aşı ve PCR testi çalışmalarına da değinen Başkan Küpeli, bu sayede iş gücü kaybının önüne geçmeyi başardıklarını iletti. Küpeli pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının toplum sağlığının korunması adına özverili çalıştığını, bölge müdürlüğü olarak her zaman sağlık çalışanlarının yanında olduklarını aktararak, desteklerinin artarak devam edeceğini belirtti. Başkan Küpeli, Sağlık İl Müdürlüğü ile olan iş birliğinin artarak devam edeceğini belirterek, almış oldukları ortak karar ile destek merkezinde sürekli bir birim oluşturduklarını sözlerine ekledi.



“Pandemi dönemi boyunca omuz omuza çalıştık”

Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ise kent genelinde sürdürülen aşı çalışmaları hakkında bilgi vererek, Eskişehir’in 18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il arasında olduğunu aktardı. Müdür Bilge, Eskişehir OSB’nin her zaman desteğini yanlarında hissettiklerini ifade ederek, “Eskişehir OSB ile önemli iş birliklerine imza attık. Bölge üretimin devamlılığını sağlamak adına önce aşı çalışması daha sonra PCR testi çalışmalarını yürüttük. Ayrıca Bölgede 112 Acil Servis istasyonu oluşturduk. Pandemi dönemi boyunca omuz omuza çalıştık. Bize her konuda destek olan EOSB Başkanımız Nadir Küpeli’ye ve yönetimine tüm sağlık çalışanlarımız adına teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.

