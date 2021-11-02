Eskişehir'in parkları sonbahar renklerine büründü Yürüyüş yapmayı ve bisiklet sürmeyi tercih edenler sonbaharın keyfini parklarda çıkarıyor

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Eskişehir kent merkezindeki parklar, sonbahar manzaralarıyla göz dolduruyor.

Kanlıkavak ve Dede Korkut Parkı; sarı, kırmızı ve yeşilin hakim olduğu sonbaharda güzel manzaralar sunuyor. Yürüyüş yapmayı ve bisiklet sürmeyi tercih eden Eskişehirliler, sonbaharın keyfini parklarda çıkarıyor.

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