Eskişehir’de çift sıra parkların önü alınamıyor

Araç yoğunluğu ile bilinen şehirlerin başında gelen Eskişehir’de, denetimlere rağmen araçların çift sıra halinde park edilmesinin önüne geçilememesi trafiğin sıkışmasına yol açıyor.

Kentin birçok bölgesinde gözlenen sıkıntı, Kırmızıtoprak mahallesi Ercan Sokak üzerinde de yaşanıyor. Eczane ve dükkânlardan alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, araçlarını sokak üzerine çift sıra halinde park ederek trafik yoğunluğuna sebep oluyor. Öğle saatlerinde sürücülerin sıkça kullandığı sokak, mahallenin en geniş sokaklarından biri olmasına rağmen çift sıra park nedeniyle zaman zaman trafik sıkışıklığı yaşanabiliyor.

Yunus Emre Devlet Hastanesi 2 Eylül Hizmet Binası girişinin yer aldığı sokakta yaşanan trafik sıkışıklığı vatandaşlardan da tepki çekiyor.

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