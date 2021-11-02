Pandemide dolandırıcılık olayları arttı Eskişehir'de yapımı devam eden sürücü eğitim pisti uluslararası hizmet verecek Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş: “Güvenli sürüş, sürücü eğitim pisti uluslararası eğitim verecek" "Pandemi sürecinde dolandırıcılık suçları arttı"

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, pandemi sürecinde dolandırıcılık, telefonla dolandırıcılık ve internetten alışverişte dolandırıcılık olaylarında artış yaşandığını belirterek, bu suçlara yönelik mücadele edildiğini söyledi.

Eskişehir’e bir takım incelemelerde bulunmak üzere gelen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, öncelikle İl Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Burada düzenlenen karşılama programının ardından polis evinde il müdürü ve müdür yardımcıları ile bir araya gelen Genel Müdür Aktaş, burada toplantıya katıldı. Toplantı sonrasında Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliğine geçti. Burada çalışan personelle bir araya gelen Aktaş, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ‘Güven Masası’ projesi hakkında sorular sordu. Yapılan başvurular hakkında bilgi alan Aktaş, ardından personelle fotoğraf çektirdi.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, ardından Türkiye’de 2’incisi yapılan Trafik Okulu ve Uygulamalı Eğitim Pisti inşaatını gezdi.

Burada yapılan proje hakkında bilgi veren Aktaş, inşaatın şubat ayında tamamlanacağını söyledi.



“Türkiye’nin en gelişmiş merkezi oldu”

Yapılan Türkiye’de 2’inci ileri sürüş pistinin yapıldığını ifade eden Aktaş, “Aslında Türkiye’de 2’inci ama, bu özelliklerde ilki ve en gelişmiş merkezimiz oldu. Güvenli sürüş, sürücü eğitim pisti olarak burayı planladık. İhalesini yaptık. İnşaatı çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Şubat ayında teslim alıyoruz. Hizmete alacağız. Gerçekten çok değerli bir tesis olacak. Hem kendi personelimize yönelik, hem de diğer ülke emniyet personellerine yönelik burada gerektiğinde uluslararası eğitimlerde vereceğiz. Ayrıca tabi diğer kamu ve kuruluşlarından da talep olması halinde, başta 112 personelleri olmak üzere burada ileri sürüş teknikleri ile ilgili ciddi eğitimler vereceğiz” dedi.



“Pandemi sürecinde dolandırıcılık arttı”

Pandemi sürecinde artan suçlarla ilgili konuşan Aktaş, şunları söyledi:

“Maalesef pandemi süreci ile birlikte dolandırıcılık, telefonla dolandırıcılık ve internet alışverişlerinde ki dolandırıcılık suçlarında artışlar oldu. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığımızın koordinesinde 81 ilimizde bütün suç alanlarında olduğu gibi dolandırıcılık, tefecilik gibi benzeri suçlarla mücadele etmeye devam ediyoruz.”

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