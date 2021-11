A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Şentürk: Taraftarımızın desteğiyle galip geleceğiz

ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de kamp yapan A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü İlker Şentürk, dünya kupası elemelerinde karşılaşacakları Kosova maçını kazanmak istediklerini ifade ederek, "Kosova da hentbolu her zaman iyi seviyeye getirmeye çalışan bir ülke. İyi bir maç olacağını düşünüyorum. Kosova maçından seyircimizin de desteğiyle galip ayrılacağımızı ümit ediyorum" dedi.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2023 Dünya Şampiyonası Elemeleri'nde yarın Kosova ile karşılaşacak. Maç öncesinde Eskişehir´de kampa giren milli takımın Başantrenörü İlker Şentürk, iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini söyledi. Kosova´nın hentbolu iyi seviyeye getirmeye çalışan bir ülke olduğunu kaydeden Şentürk, "Yarın evimizde Kosova'yla, 7 Kasım Pazar günü Girit'te Yunanistan'la karşılaşacağız. Ocak ayında Belçika ile karşılaşacağız. Karşılıklı maçları bitirdikten sonra Avrupa Kupası gruplarına kalabilmek için Kıbrıs Rum Kesimi ile 2 maçımız olacak. Biz iyi hazırlandık. Kosova, Yunanistan ve Belçika bildiğimiz ekipler. 2011 yılından beri Yunanistan'a karşı hiç kaybetmedik. Kosova ile her zaman hazırlık maçı yapıyorduk. Kosova da hentbolu her zaman iyi seviyeye getirmeye çalışan bir ülke. İyi bir maç olacağını düşünüyorum. Kosova maçından seyircimizin de desteğiyle galip ayrılacağımızı ümit ediyorum. Amacımız ilk iki takım arasında olup, bir üst tura çıkmak" dedi.

GRUBUN İLK MAÇI

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2023 Dünya Şampiyonası Elemeleri 1´inci gruptaki ilk maçında Kosova´yı konuk edecek. Yarın Eskişehir Porsuk Spor Salonu´nda oynanacak maç saat 18.00´de başlayacak. Karşılaşmayı Makedon hakem çifti Danielo Bozhinovski ve Viktor Nachevski yönetecek.

