Mahmut Ergon'ın kişisel resim sergisi ESO’da açıldı

Eskişehir’in duayen sanayicilerinden Mahmut Ergon’un kişisel resim sergisi Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Fuaye Alanında açıldı.

Serginin açılışında konuşan ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Bugün burada duayen sanayicimiz Mahmut Ergon’un kişisel resim sergisi açılışındayız. Mahmut Ergon, sadece sanayi üretiminde değil sanatsal üretimde de ne kadar büyük bir gönül adamı olduğunu göstermiş oldu. Umarım üretkenliği hayatı boyunca devam eder. Eskişehir Sanayi Odası olarak da bu tip etkinlikleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bu serginin ilk olması özellikle duayen sanayici kimliğinin olması bizler için onur vesilesidir. Hayırlı olsun, kendisine başarılarının devamını dilerim.” dedi.

Serginin açılışına ESO Başkanı Kesikbaş ile birlikte Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Düş, Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Benli ve çok sayıda sanayici, iş insanları eşlik etti. Ergon, sergiye katılan sanatseverleri eserlerin tekniği ve içeriği ile ilgili bilgilendirdi.

Toplam 47 eserin yer aldığı sergi, ESO Fuaye alanında bir hafta boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.