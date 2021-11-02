Eskişehir, Kütahya ve Bilecik´te vakalar düştü



ESKİŞEHİR, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı 16-22 Ekim tarihli koronavirüs risk haritasına göre Eskişehir ile komşu kentler Bilecik ve Kütahya´da vakalar düştü. Ancak buna rağmen üç şehir de Hayat Eve Sığar (HES) risk haritasında 'kırmızı' renkte kaldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1622 Ekim tarihlerini kapsayan haftalık koronavirüs risk haritasını açıkladı. 900 bin nüfuslu Eskişehir'de vaka sayısı, 100 bin kişide 256,97´den 12,6 düşüşle 244,37´ye geriledi. 580 bin nüfusa sahip Kütahya'da ise vaka sayısı, 100 bin kişide 403,16´dan 87,22 düşüşle 315,94 oldu. Nüfusu 220 bin olan Bilecik'te de 100 bin kişide vaka sayısı 345,19´dan 12,8 düşüşle 332,39 seviyesine düştü.

Filyasyon ekiplerince yapılan incelemelerde son dönem vaka sayısında artışların, sosyal hareketliliğin artması ve vatandaşların koronavirüs tedbirlerini azaltması nedeniyle yaşandığı belirtildi.

RİSK HARİTASI 'KIRMIZI' RENKTE

Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da güncellenen vaka sayıları ve HES uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Üç şehir vaka düşüşüne rağmen haritada, 'yüksek risk' anlamına gelen 'Kırmızı' renkte yer aldı.

Aşı haritasında 'Mavi' kentler arasında yer alan Eskişehir'de aşılama oranı en az iki doz olmuş 18 yaş ve üstü kişilerin nüfusa oranı yüzde 81,7, Bilecik´te 79,4, 'Sarı' kentler arasında yer alan Kütahya'da ise 74,9 olarak açıklandı.DHA-Sağlık Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2021-11-02 16:19:46



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