(ÖZEL) Önce kızını sonra böbreğini aldı Kayınvalidesinin böbreği nakledilen damat sağlığına kavuştu Böbrek yetmezliği teşhisi ile yaklaşık 4 yıldır takip edilen 45 yaşındaki Serkan Çorlu; “Kayınvalidem hayatımı bana geri verdi” Prof. Dr. Mehmet Kılıç: “Kayınvalidesinin böbrek verdiği hasta sayısı yüzde 1’in altındadır”

Eskişehir’de diyaliz tedavisi gören Serkan Çorlu, kayınvalidesinin bağışladığı böbrek ile yeniden sağlığına kavuştu.

Böbrek yetmezliği teşhisi ile yaklaşık 4 yıldır takip edilen 45 yaşındaki Serkan Çorlu, hastalığı ilerleyince son 1 buçuk yılını diyalize bağlı yaşamak zorunda kaldı. Günün 8 saati diyaliz makinesine bağlı yaşayan Çorlu’nun kurtuluşu için tek yol organ nakliydi. Yapılan tetkikler doğrultusunda Serkan Çorlu’nun kayınvalidesi Ayser Can’ın böbreği uyum gösterdi. Ülke genelinde yapılan organ nakillerinde yüzde 1’in altında yaşanan kayınvalideden damada nakil, bu sefer de Eskişehir’de görüldü. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Böbrek Nakil Ünitesi’nde gerçekleştirilen başarılı operasyonla kayınvalidesinin böbreği nakledilen Serkan Çorlu, sağlığına kavuşarak ailesiyle birlikte taburcu oldu.



“Kayınvalidesinin böbrek verdiği hasta sayısı yüzde 1’in altındadır”

Kayınvalide Ayser Can’dan alınan böbreğin damadı Serkan Çorlu’ya nakleden Genel Cerrahi Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Mehmet Kılıç, başarılı geçen operasyonun ardından iki tarafında gayet sağlıklı olduğunu belirtti. Kayınvalideden alınan organın damada naklinin yüzde 1’in altında bir oranla görüldüğünü belirten Prof. Dr. Mehmet Kılıç, nadiren rastlanan bu operasyonun başarısında ekibinin payının yüksek olduğunu söyledi. Ameliyat kadar sonrasında geçirilen sürecin de iyileşmede büyük etkisi olduğunu ve ekibinin bu konuda çok başarılı olduğunu ileten Kılıç, “Son dönem böbrek yetmezliğine girmiş hastanın seçenekleri kısıtlıdır. Ya diyalize girer, ya canlıdan nakil alır ya da kadavradan nakil alır. Diyaliz ise hemodiyaliz ve periton diyalizi olarak iki şekilde olabiliyor. Şanslı hastalarımıza da nakil yapabiliyoruz. Hastamız Serkan Çorlu, periton diyalizi tedavisi alıyordu. Hastamız nispeten şanslı. Kayınvalidesi böbreğini verdi ve biz naklini gerçekleştirdik. Bugün de hastamız taburcu oldu. Böbrek nakli yaptığımız hastalarda genel olarak annesi, babası, kardeşleri veya eşi veriyor. Kayınvalidesinin böbrek verdiği hasta sayısı yüzde 1’in altındadır. Bu durumla çok karşılaşmıyoruz. Damadını seven bir kayınvalide böbreğini bağışlayarak ona hayatını yeniden bağışladı diyebiliriz” ifadelerini kullandı.



“Kayınvalidem hayatımı bana geri verdi”

Son bir buçuk yıldır günün 8 saatini diyaliz makinesine bağlı geçiren ve hiçbir şey yapamadığını belirten Serkan Çorlu, operasyonun ardından sağlığına kavuştu. Kayınvalidesinin kendisine hayatını ve özgürlüğünü geri verdiğini belirten Çorlu, “Yaklaşık 4 senedir böbrekle ilgili takip ediliyorum. Son dönemde hastalığım iyice kötüye gitti ve diyaliz tedavisine başladım. Kayınvalidemin bana böbrek bağışlaması çok büyük bir olay. Kayınvalidem hayatımı bana geri verdi. Aramız çok iyi, zaten iyi olmasa böyle bir şey yapmaz. Şu anda çok mutluyum. Ben her gün diyalize giriyordum. Her akşam makineye bağlanıyordum. 8 saat boyunca o makineye bağlı yaşıyordum. Bir yere gidemiyor, bir şey yapamıyordum. Şuan özgürlüğümü geri kazandım” dedi.



“Damadımın makineye bağlandığını görünce çok etkilendim”

Nadir görülen bir fedakârlık yaparak böbreğinin tekini damadına veren 62 yaşındaki Ayser Can, herkesin organ bağışına karşı duyarlı olmasını istedi. Damadının makineye bağlı olmasının böbreğini vermesinde etken olduğunu belirten Can, “Başta doktorumuz Mehmet Kılıç’a, Sultan hocamıza ve yardımcılarına çok teşekkür ediyorum. Ben evimde böyle huzur bulamadım. Ameliyatta ve yoğun bakımda çok ilgilendiler. Hocamız ve yarımcıları saç telimden ayak tırnaklarıma kadar incelediler. Çok memnunum. Hiç korkmadım. Herkes organ nakline duyarlı olsun. Hiç kimse duyarsız kalmasın. Organ bekleyen hastalarımıza herkes bağış yapsın. Damadımın makineye bağlandığını görünce çok etkilendim ve bu kararı verdim. Ne olacağımız belli değil. Onun için organımın uyması durumunda vermek istedim. Doktorlarımız organ verene daha özenli yaklaşıyor. Hiç kimse korkmasın” ifadelerini kullandı.



“Annemin duyarlılığı sayesinde eşim sağlığına kavuştu”

Annesinin böbreği ile eşinin sağlığına kavuşması mutluluğunu yaşayan 38 yaşındaki Selime Can Çorlu, organ bağışının önemini vurguladı. Bebeğinin babasının artık sağlıklı olmasından dolayı mutluluğunu dile getiren Çorlu, organ bağışının hayat kurtardığını şu ifadelerle dile getirdi:

“Yaklaşık 1 buçuk senedir zorlu bir süreçten geçiyorduk. Eşimin makineye bağlanması hepimizi üzen bir durumdu. Annemin duyarlılığı sayesinde eşim sağlığına kavuştu. Yaptığı erdemli hareket kelimelerle telafi edilemez. Ona çok çok teşekkür ediyoruz, iyi ki var. Herkes organ bağışında bulunsun. İnşallah bu cesaret örneğini annem gibi gösteren birçok insan çıkar. Ona sonsuz teşekkür ediyoruz. Küçük bebeğimiz artık sağlıklı olan babasına kavuştu. İnşallah daha huzurlu ve mutlu günlerimiz olur. Sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Kendi evimizde gibi hissettirdiler. Mehmet Kılıç hocamıza, Nefroloji Uzmanı Sultan hocamıza çok çok teşekkür ediyoruz. Her şey çok iyi gitti. İnşallah bundan sonra da iyi olur. Organ bağışı hayat kurtarır. Cesaretli olsunlar. Sağlık her şeyden daha önemli bir durum, herkese çok teşekkür ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.