Tepebaşı’nda turnuva şampiyonu Mali Hizmetler Müdürlüğü ekibi oldu

Tepebaşı Belediyesi Müdürlükler Arası Futbol Turnuvası, 8 takımın katılımı ile gerçekleştirildi. 3 hafta süren turnuvanın şampiyonu, final müsabakasını kazanan Mali Hizmetler Müdürlüğü oldu.

Tepebaşı Belediyesi Müdürlükler Arası Futbol Turnuvası final müsabakası ile sona erdi. Tepebaşı Belediyesi tarafından müdürlükler arasında sevgi, saygı ve kaynaşmayı sağlamak amacı ile düzenlenen turnuva, Tepebaşı Belediyesi 1965 Efsane Futbol Sahası’ndaki final maçı ile son buldu. Kokartlı hakemler gözetiminde oynanan turnuva maçlarının final müsabakası, Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü arasında oynandı. İki grupta lig usulü ile 3 hafta boyunca süren müsabakalar neticesinde, turnuvanın kazananı uzatmalarda 52’lik skorla Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nü yenen Mali Hizmetler Müdürlüğü oldu.

Final müsabakasının ardından şampiyon takımın yanı sıra ilk 3’e giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi. Turnuvanın şampiyonu Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne kupa ve madalyalarını Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu takdim ederken, turnuvada ikinci olan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve üçüncü olan Plan Proje Müdürlüğü’ne de kupa ve madalyalarını Eskişehirspor’un efsaneleri İlhan Çolak, Vahap Özbayer ve Feza Baycan verdi.

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