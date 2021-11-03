Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Gülçin Yapıcı, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan'ın, kısırlaştırma ve besleme konusunda halkı ve belediyeleri duyarlı davranmaya davetine sosyal medya üzerinden tepki gösterdiğini, Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı Başkanı Erman Paçalı’ya da ağır sözlerle hakaret ettiğini, belediye çalışanı olduğu iddia edilen Turgut Öztürk'ün ise ağza alınmayacak küfürlerle hayvanseverlere saldırdığını iddia etti.

Geçtiğimiz günlerde Eskişehir’in Mahmudiye ilçesinde 3 köpek ve 1 kedinin zehirlendiğinin ihbar edilmesi üzerine Başkan Gülçin Yapıcı, kurumları harekete geçirdi. Yapıcı’nın çağrısı sonrasında Eskişehir Valiliği, Mahmudiye Kaymakamlığı, Eskişehir İl ve Mahmudiye İlçe Tarım Müdürlükleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Tüm bunlar yaşanırken Mahmudiye’nin CHP’li Belediye Başkanı İshak Gündoğan’ın sessizliğe bürünmesi üzerine hayvanseverler belediye başkanından duyarlı davranmasını beklediklerini dile getirdi.



“Şov yapıyorsunuz” diyerek tepki gösterdi

Başkan Gülçin Yapıcı’nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı ve “Kısırlaştırma ve beslemeler konusunda duyarlı davranmaya ve halkı bilinçlendirmeye yönelik çalışmalara davet ediyorum” sözlerine yer verdiği açıklama üzerine, CHP’li Başkan Gündoğan'ın yine sosyal medya üzerinden önce Yapıcı’yı hedef alarak, “Gelin bunları hayvansevmeyenler olarak siz yapın. Hayvanlara sizden zarar gelir. Benim yaptığım işler ortada. Şov yapıyorsunuz” dediği iddia edildi.



“Asalak yaratık, it yavrusu”

Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı Başkanı Erman Paçalı da Belediye Başkanı İshak Gündoğan’a bu sözlerinin doğru olmadığını belirterek dernek başkanına sahip çıktı. Paçalı, paylaşımında, “Sokak popülasyonunun doğrudan sorumlusu 18 yıldır 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında kısırlaştırma ödevini yapmayan belediyelerdir. Kanuni sorumluluğunu yerine getirmeyen bir belediyenin başkanının bu sözleri adına bugün de biz utandık” dedi. Bu sözler üzerine Mahmudiye Belediyesinde çalıştığı iddia edilen Turgut Öztürk adlı şahıs, Paçalı’yı hedef alarak küfürler etmeye başladı. Paçalı’nın “Maaşlı memurlarınıza sahip çıkın” uyarısı üzerine ise CHP’li Belediye Başkanı İshak Gündoğan, Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı Başkanı Erman Paçalı’ya “sayfamı kirletme it yavrusu asalak yaratık” sözleri ile cevap verdi.



“Hayvanlar açısından endişeliyiz”

Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Gülçin Yapıcı, geçtiğimiz günlerde Eskişehir Barosunun 'Siyasette ayrımcı dili önleme’ çağrısı yaptığını, Mahmudiye Belediye Başkanının da bu çağrı sonrası taahhüt imzaladığını hatırlatarak, “Bu dil ve üslup siyasete yakışmayan bir dil ve üsluptur. Sorumlu davranması gereken bir belediye başkanının 3 gün önce böyle bir taahhüt imzalayıp, 3 gün sonra hayvanseverlerin olumlu gündem çağrısına küfürlerle yanıt vermesini kınıyoruz. Bu ilçedeki hayvanların açlığından, zehirlenmesinden, popülasyonun artmasından belediye başkanı tam sorumludur. Kendisine sorumluluğunu hatırlatanlara küfürlerle saldırması aciziyetinin bir göstergesidir. İnanıyoruz ki bu çirkin dile karşı partisi gerekeni yapacaktır” dedi.



“Bu çukur dille mi ülke yönetecekler?”

Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı Başkanı Erman Paçalı ise konuyla ilgili açıklamasında, “İçip içip kamuoyuna saldıran bir belediye başkanı CHP’ye yakışmıyor. Basında daha önce de alkollü halleri ile gündeme gelmiş olan bu belediye başkanı, hayvanseverlere küfürler yağdırırken de diline hâkim olamayacak promilin üzerinde ve alkollüydü. Başka hiçbir şart altında kendisine duyarlılık çağrısı yapan insanlara bir belediye başkanının küfürler yağdırması aklıselim ile açıklanabilir bir durum değil. Konunun kanuni gerekliliklerini yerine getireceğiz elbette ancak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nin de bu skandal sözlere kayıtsız kalmayacağına ve bu belediye başkanı ve belediyenin üzerimize saldığı çalışanları hakkında parti disiplin işlemlerini yapmasını bekliyoruz. Böyle ahlaksızlık olur mu? Hem kanunu tanımıyorlar, hem de ikaz edene saldırıyorlar. Bu zihniyetle mi hayvanı koruyacaklar. Ülkeyi bu çukur dil ile mi yönetmeye adaylar? Buna kayıtsız kalabilme ihtimalleri dahi çok korkunçtur. Parti gereğini kendi içinde yapacaktır” sözlerine yer verdi.

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