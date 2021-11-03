Meteorolojiden Eskişehir ve çevresi için yoğun sis uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının yükselmesiyle Eskişehir ve çevre iller için yoğun sis ve pus uyarısında bulundu.

Yapılan açıklamada, Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya için 4 Kasım’dan itibaren yoğun sis ve pus uyarısı yapıldı. bulundu. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte genellikle sabah ve gece saatlerinde yoğun sis ve pusun etkili olması beklenirken, yetkililer, görüş mesafesinde azalma olabileceği nedeniyle sürücülere uyarıda bulundu. 34 Kasım gecesinden itibaren etkili olmaya başlaması beklenen yoğun sis ve pusun 8 Kasım’dan itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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