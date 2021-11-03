Hentbol Milli Takımı, Kosova'yı 25-23 yendi

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Engin ÖZMEN / ESKİŞEHİR, (DHA)- SALON: Eskişehir Porsuk

HAKEMLER: Danielo Bozhinovski, Viktor Nachevski (Makedonya)

TÜRKİYE: Coşkun (Taner) Yakup Yaşar 3, Yiğit 4, Onur 5, Özgür 3, Samet 2, Görkem 7, Can 1

KOSOVA: Berisha (Gerbeschi) Dedaj 2, Shabani 2, Tahirukaj 2, Terziqi 5, Gjuka 6, Jupa 4, Ramosaj 2

İLK YARI: 15-14

İKİ DAKİKA CEZA ALANLAR: Quni, Shabani, Terziqi (Kosova) Uğur, Cemal, Yakup Yaşar, Mehmet (Türkiye)A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2023 Dünya Şampiyonası Elemeleri 1´inci grup ilk maçında Kosova´yı 25-23 mağlup etti. Eskişehir Porsuk Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya iyi başlayan milliler, 7´nci dakikada farkı 4´e çıkarıp skoru 6-2 yaptı. İlk 20 dakikada millilerin üstünlüğü ile geçildi. İlk yarının son bölümünde sayı bulmakta zorlanan Ay-yıldızlılar, ilk yarıyı 15-14 önde kapattı. İkinci yarının başında da oyuna ağırlığını koyan milli takım farkı 4'e çıkardı: 19-15. Maçın son 5 dakikasına kadar farkı koruyan milliler, salondan 25-23 galip ayrılarak gruptaki ilk maçını kazandı.DHA-Spor Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2021-11-03 20:02:55



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