Göçmen kuşlar artık güvende Yüksek gerilim dağıtım hatlarına izolasyon aparatları yerleştirdi OEDAŞ sayesinde hem göçmen kuşlar zarar görmeyecek, hem de arıza sayılarını azalacak

Elektrik dağıtım faaliyetlerini teknoloji ile harmanlayan OEDAŞ (Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ), göçmen kuşların güvenliğini sağlamak için yüksek gerilim dağıtım hatlarına izolasyon aparatları yerleştirdi.

Bine yakın direğe koruma aparatı yerleştiren OEDAŞ, imza attığı proje ile göçmen kuşların yolculuklarına güvenli bir şekilde devam etmesini sağlamış oldu.

OEDAŞ, dağıtım operasyonlarını gerçekleştirdiği sorumluluk bölgesinde yer alan Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinde göçmen kuşların zarar görmemesi amacıyla araştırma ve değerlendirme çalışmalarını tamamlayarak yeni bir projeye imza attı. Faaliyetlerini sürdürülebilirlik vizyonuyla gerçekleştiren OEDAŞ, doğal hayatı korumak amacıyla geliştirdiği proje kapsamında binlerce metre hat izolasyonu ve bine yakın kuş koruma aparatı göçmen kuşların rotaları üzerinde yer alan direklere yerleştirdi. Milyonlarca kuşun göç yolu üzerinde bulunan bölgede yapılan çalışma ile hem kuşlar elektrik çarpmasından korunuyor hem de göçmen kuşların neden olduğu elektrik kesintilerinin önüne de geçilmiş oluyor. Bu proje kapsamında yakın dönemde yine binlerce metre hat izolasyonlarının ve 5 binden fazla kuş koruma aparatının daha montajının yapılması planlanıyor.



Göçmen kuşlar için çevreci proje

Osmangazi EDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın hayata geçirilen proje için şunları söyledi: “Hizmet verdiğimiz illerin elektrik dağıtım hizmetini karşılamanın yanı sıra paydaşı olduğumuz toplum ve dünyanın ihtiyaçlarına da yanıt vermek için çaba sarf ediyoruz. Paydaşlarımızın büyük takdirini kazanan mama ve kap dağıtım projemizin ardından yine aynı şekilde sahada çalışan arkadaşlarımızın ihtiyacı tespit etmesi üzerine, göçmen kuşlar için yeni bir projeye daha hayat verdik. Bölgemiz, kuşların göç güzergahında bulunuyor ve bölgemizden geçen göçmen kuşlar dinlenmek amacıyla elektrik hatlarına konuyor. OEDAŞ olarak göçmen kuşların zarar görmeden yolculuklarını tamamlamaları hedefiyle yüzlerce direkte kuşkonmaz tesis ederek doğal hayatın sürekliliğinde üstümüze düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz. Hizmet verdiğimiz bölgedeki tarihin en büyük elektrik dağıtım yatırımlarını hayata geçirirken doğadaki ve şehirlerimizdeki tüm hayvan dostlarımız için projeler üretmeye devam edeceğiz’’ dedi.



Her can bizler için önemli

“Projemizde kullandığımız yalıtkan malzeme sayesinde çalışanlarımızın sağlıklı bir şekilde görevlerini yerine getirebilmeleri için tüm önlemleri alırken göçmen kuşlarımız için de dinlenme süreçlerinde konfor ve güven sağladık” diyen Yalçın, “Yaptığımız çalışmalar sonucunda hem göçmen kuşların zarar görmesini engellemeyi, hem de arıza sayılarını azaltmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

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