Organ naklinin birçok canı kurtarıyor olmasına dikkat çeken Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Kılıç, bu konuda herkesi duyarlı olmaya davet ederek, "Organ bağışını ve beyin ölümü olan durumlarda ailelerin bağışını arttırmalıyız" dedi.

Her yıl binlerce hastanın organ nakli olamadığı için hayatını kaybetmesinden dolayı 39 Kasım arası Organ Bağışı Haftası düzenleniyor. Organ bağışının ve naklinin önemine dikkat çekmek için düzenlenen haftada vatandaşı yönlendirici birçok çalışma yapılıyor. Ülke genelinde binlerce hastadan oluşan organ nakli listesinde canlı hastalardan bağış çoğunluğu olduğu için hızlı ilerleme kaydedilemiyor. Beyin ölümü gerçekleşen hastaların yakınları tarafından bağışlanan organ sayısının çoğaltılması birçok kişi için umut ışığı olacak.



“Sıkıntımız organ bulmakta oluyor”

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 2018 yılının başından bu yana 3 buçuk yıllık süreçte 76 organ nakli gerçekleştirildi. Beyin ölümü gerçekleşen hastaların yakınlarından alınacak bağışlarla bu sayının çoğalacağını belirten Prof. Dr. Mehmet Kılıç, nakil sırasında binlerce hastanın beklediğini hatırlattı. Organ naklinde ülke olarak gösterilen başarıların daha da artırılması için beyin ölümü gerçekleşmiş hastaların yakınlarını duyarlı olmaya davet eden Kılıç, şu ifadelere yer verdi:



"Türkiye’de böbrek naklini yüzde 80 canlıdan alıyoruz"

“Türkiye’de 78 böbrek, 46 karaciğer, 15 kalp, 8 pankreas nakil merkezi var. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 2018’in başından bu yana 35 böbrek, 41 karaciğer nakli yaptık. Yani organ naklini başarılı şekilde yapan bir ülkeyiz. Ama bizim sıkıntımız organ bulmakta oluyor. Tüm Avrupa ülkelerine baktığımızda yaklaşık 21 bin böbrek, 8 bin karaciğer nakli yapılıyor. Böbrek naklinin ancak yüzde 20’si canlıdan alınıyor. Karaciğerin yüzde 3’ü canlıdan nakil yapılıyor. Türkiye’de ise tam tersiyle karşı karşıyayız. Böbrek naklinde yüzde 80 gibi bir oranla organı canlıdan alıyoruz. Organ Bağışı Haftası’nda organ bağışını ve beyin ölümü olan durumlarda ailelerin bağışını arttırmalıyız. Avrupa ülkelerinde yüzde 70’e varan oranlarda beyin ölümü olan hastaların aileleri organını bağışlanıyor. Bizde bin 500 beyin ölümü bildiriliyor, bin tanesi kullanılabilir oluyor ve bunun yüzde 20’si bağışlanıyor. Bu oran çok düşük, artırmamız gerekiyor. Çünkü 23 bin böbrek hastası, 3 bine yakın karaciğer hastası nakli sırasında bekliyor. Bu listeyi canlıdan nakil ile bitirmemiz ve hastalara normal yaşamına dönme fırsatı tanımamız mümkün değil. “

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