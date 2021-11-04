Atığını getir doğal gübreyi götür Bir ayda 45 vatandaş 250 kilogram evsel organik atık getirdi, karşılığında 250 kilogram organik gübre aldı

Tepebaşı Belediyesi atık yönetim sistemi ile başarılı çalışmalarını sürdürürken, organik atıklarını getiren vatandaşlar kompost makinesi sayesinde organik gübre elde ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, kurmuş olduğu sürdürülebilir atık yönetim sistemi sayesinde başarılı çalışmalarına devam ediyor. 13 ayrı atık kodunda sistem kurarak başarılı çalışmalarını sürdüren Tepebaşı Belediyesi, atık yönetim sistemi kapsamında yeni bir uygulamaya daha imza attı. Evlerinde kullanım sonrası oluşan organik atığını Yeryüzü Ekoloji Okulu’na getiren vatandaşlara, 1 kilogram organik gübre hediye ediliyor. Yeni uygulama ile vatandaşlar, sebzemeyve artıkları, yumurta kabukları, çaykahve atığı gibi organik atık malzemelerini belediye ana hizmet binası yanında yer alan Yeryüzü Ekoloji Okulu’ndaki kompost ünitesine getiriyor. Vatandaşlara, 5 kilogram kadar olan atıkları için her kilogram için 1 kilogram, 5 kilogram ve üstü atıklar için ise 5 kilogram organik gübre veriliyor. Böylelikle kompost üretimi ile hem toprak iyileştirici özellikte gübre elde ediliyor hem de katı atık sahasına taşınan organik atık miktarı minimize ediliyor.



1 ayda 250 kilogram evsel atık gübreye dönüştü

Ekim ayı içerisinde başlayan evsel organik atığını getirene kompost gübresi hediyesi çalışmasında 1 ayda toplamda 45 vatandaş, 250 kilogram evsel organik atık getirdi ve karşılığında 250 kilogram organik gübre aldı. Aldıkları organik gübreleri evlerindeki saksılarında veya bahçelerinde kullandıklarını ifade eden vatandaşlar da hizmetten dolayı Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletiyor.



Haftada 2 gün kabul ediliyor

Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren kompost makinasında üretilen organik gübre, Yeryüzü Ekoloji Okulu’nda da kullanılıyor. Tepebaşı ilçesi sınırlarında kurulan pazarlardan meyvesebze artığı ve aşevinden çıkan fazla yemek gübre haline getiriliyor. Bu sayede hem atıkların çevreye verdiği zarar azaltılırken hem de geri dönüşebilen malzemelerden maksimum fayda sağlanıyor.

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