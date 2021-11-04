Dünyanın en etkili bilim insanları listesinde Anadolu Üniversitesi öğretim üyeleri de var

Dünyanın en etkili bilim insanları listesinde, 7 Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi de yer aldı.

Stanford Üniversitesi’nde Jeroen Baas, Kevin Boyack ve John P.A. Ioannidis tarafından 186 bini aşkın bilim insanın değerlendirilmeye alındığı ve dünyanın en etkili bilim insanlarını tespit eden çalışmanın sonuçları yayınlandı. "Updated ScienceWide Author Databases of Standardized Citation İndicators" başlıklı çalışmada Anadolu Üniversitesi’nden öğretim üyeleri de yer aldı.

Dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer almaya hak kazanan ve hem Türkiye’yi hem de Anadolu Üniversitesi’ni gururlandıran Anadolu Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, Prof. Dr. Yusuf Öztürk, Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Prof. Dr. Betül Demirci, Prof. Dr. Temel Özek, Prof. Dr. Neşe Kirimer, Prof. Dr. Şükrü Beydemir yaptıkları çalışmalarla bilim dünyasına ışık tutuyor.

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