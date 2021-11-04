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Eskişehir Tren Garı’nda organ ve doku bağışı bilgilendirme standı kuruldu İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, "Tedavisi yalnızca organ ve doku nakli ile mümkün olan hastalıklar, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli sağlık sorunlarından biridir” "Türkiye Organ ve Doku Nakli Bilgi Sistemi vasıtasıyla organ dağıtımı en adaletli ve şeffaf biçimde yapılıyor"

İHA

Eskişehir Tren Garı’nda organ ve doku bağışı bilgilendirme standı kuruldu İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, "Tedavisi yalnızca organ ve doku nakli ile mümkün olan hastalıklar, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli sağlık sorunlarından biridir” "Türkiye Organ ve Doku Nakli Bilgi Sistemi vasıtasıyla organ dağıtımı en adaletli ve şeffaf biçimde yapılıyor"

Eskişehir Tren Garı’nda kurulan stantta vatandaşlara organ ve doku bağışı hakkında bilgilendirme yapılırken, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Türkiye Organ ve Doku Nakli Bilgi Sistemi’ vasıtasıyla organ dağıtımının en adaletli ve şeffaf biçimde yapıldığını belirtti.
Bilge, “Organ ve Doku Bağışı Haftası” dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Ülkemizde her yıl 39 Kasım tarihleri arasında ‘Organ ve Doku Bağışı Haftası’ kutlanmaktadır. Tedavisi yalnızca organ ve doku nakli ile mümkün olan hastalıklar, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli sağlık sorunlarından biridir” dedi.
Eskişehir Tren Garı’nda kurulan stant sayesinde vatandaşlara organ ve doku bağışı hakkında bilgilendirme yapıldığını belirten Prof. Dr. Bilge “Organ nakli, vücutta görevini yapamayan bir organın yerine canlı bir vericiden veya ölüden alınan sağlam ve aynı görevi üstlenecek bir organın nakledilmesi işlemidir. Kişinin hayatta iken serbest iradesi ile tıbben yaşamı sona erdikten sonra doku ve organlarının başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesi ve bunu belgelendirmesi de organ bağışıdır. Unutmamak gerekir ki her bağış yeni bir hayattır. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, organ naklinin caiz olduğunu bildirmiş ve organ bağışını, insanın insana yapabileceği en büyük yardım olarak tanımlanmıştır. Ülkemizde organ bağışları Sağlık Bakanlığı kontrolü ve denetiminde yapılmaktadır. ‘Türkiye Organ ve Doku Nakli Bilgi Sistemi’ vasıtasıyla organ dağıtımı en adaletli ve şeffaf biçimde yapılmaktadır” şeklinde konuştu.

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