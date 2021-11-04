Başkan Bozkurt’tan pazar ziyareti

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İnönü Belediyesi Kapalı Pazar Yerinde pazarcı esnafını ziyaret ederek alışveriş yapan ilçe sakinleri ile sohbet etti.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, ilçe merkezinde perşembe günleri kurulan İnönü Belediyesi Kapalı Pazar Yeri’nde tezgah açan pazarcı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Başkan Bozkurt, gerçekleştirilen ziyarette ilçe sakinlerinin talep ve isteklerini de dinleyerek pazar esnafına bol kazançlar diledi.

Pazarcı esnafı ve ilçe sakinleri gerçekleştirilen ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek İnönü Başkanı Kadir Bozkurt’a teşekkürlerini iletti.

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