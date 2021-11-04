İslam Dünyası Sanal Üniversiteler Ağı Toplantısı Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) bünyesindeki İslam Dünyası Sanal Üniversiteler Ağı (CINVU) 2. İcra Kurulu Toplantısı, Anadolu Üniversitesi'nin ev sahipliğinde yüz yüze ve çevrimiçi platform üzerinden eşzamanlı olarak gerçekleştirildi.

Rektörlük Senato Odası’nda gerçekleştirilen toplantıya, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Allama Iqbal Açık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zia UlQayyum, COMSTECH temsilcisi Dr. Mohammed Ali Mahesar, CINVU Genel Sekreteri Dr. Najafi Barzegar, CINVU Türkiye Temsilcisi Dr. Ebrahim Fathollahi, Allama Iqbal Açık Üniversitesi Uluslararası İş birliği ve Değişim Ofisi Direktörü Prof. Dr. Zahid Majeed, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kaya ve Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi Müdürü Prof. Dr. Bilge Kağan Özdemir katıldı. Toplantıya ayrıca Malezya, Suriye, Fildişi Sahilleri ve Tunus gibi ülkelerden temsilciler de çevrim içi olarak katıldı.

Açıköğretim sistemi ve uzaktan eğitim alanında son derece prestijli üniversitelerin üye olduğu İslam Dünyası Sanal Üniversiteler Ağı’nın gerçekleştirilen toplantısında üye üniversiteler arasında iş birliğinin artmasına ve bu ağa yeni üyelerin katılımına ilişkin yapılabilecek iş birlikleri kapsamında çift diploma programlarının geliştirilmesine yönelik planlar üzerine konuşuldu.

İslam Dünyası Sanal Üniversiteler Ağı, İslam İşbirliği Teşkilatının Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Daimi Komitesinin (COMSTECH) desteği altında çalışıyor. 57 üyesi bulunan ağ, ülkeler arasında akademik araştırma ve teknolojik iş birliklerinin geliştirilmesini amaçlıyor.

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