Eskişehirli şair uluslararası ‘İki Devlet Tek Millet’ şiir yarışmasında birinci oldu

Eskişehir Şairler, Yazarlar, Ozanlar Derneği (EŞYODER) Başkanı olan şair Ertuğrul Şakar’ın uluslararası ‘İki Devlet Tek Millet’ şiir yarışmasında şiiri birinci oldu.

Yarışma; ‘İki Devlet Tek Millet’ konusuna dahil olabilecek Anadolu ve Azerbaycan sevgisi, kardeşliği, tarihi ve kültürel bağları, Karabağ’ın kurtuluşu, kahramanlık gibi temalarda özgün ve literatüre geçebilecek şiirlerin ortaya çıkması için açıldı. Azerbaycan Edebiyat Akademisi, Sivas Valiliği ve Sivas İl Kültür Müdürlüğü’nün Sivas’ta düzenlediği uluslararası şiir yarışmasında, Eskişehirli şair Ertuğrul Şakar’ın şiiri, 784 puan alarak birinci oldu. Eskişehir adına birincilik ödülünü alan şair Ertuğrul Şakar, 57 Kasım tarihleri arasında Sivas’ta düzenlenecek olan ödül törenine katılacak.

EŞYODER Başkanı şair Ertuğrul Şakar, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Uluslararası düzenlenen şiir yarışmasına, ‘Ay yıldız Göklerde Gözümüz Bizim’ şiirimle internet üzerinden katıldım. Şiirimi, hece vezniyle yazdım ve şiirim 12 kıtadır. Katıldığım yarışmada jüri üyesi; Azerbaycan’dan 5, Türkiye’den 4 jüri üyesinin verdiği puanlara göre şiir yarışmasının sonuçları belirlendi. Uluslararası şiir yarışmasında; yazdığım şiirimle birinci geldiğim ve Eskişehir’i temsil ettiğim için çok mutlu oldum.’’ dedi.

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