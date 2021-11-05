Küçükbaş hayvan fiyatları düşüşte Hem kış mevsiminin gelmesi ve hem de alım gücünün düşmesi işlerine olumsuz yansıdı

Eskişehirli hayvan besicileri, hem kış mevsiminin gelmesi ve hem de alım gücünün düşmesinin işlerine olumsuz yansıdığını, ellerindeki küçükbaş hayvanları satabilmek için fiyat indirimi yaptıklarını anlatarak özellikle yem konusunda destek beklediklerini anlattılar.

Besiciler, hayvancılığın ayakta kalması ve daha da gelişmesi için destek bekliyor. Eskişehir’de uzun zamandır küçükbaş hayvancılık yapan Eriş Buzacı, bayram harici zamanlarda özellikle küçükbaş hayvanlara eskisi gibi talep olmadığını belirtti. Hayvancılığın maddi açıdan zorlaştığını ve destek beklediklerini söyleyen Buzacı, “Birazcık piyasa yumuşadı. Eskisi gibi işlerimiz hızlı değil. Hem kış mevsiminin gelmesi ve hem de alım gücünün düşmesi işlerimize olumsuz yansıdı. Artık fiyatlar yüksek olduğundan dolayı besi yapılamıyor. Herkes hayvanını satma taraftarı olduğu için birazcık piyasa düştü. Yani 700 liralık hayvan 600 liraya düştü. Hayvanı beslediğin zaman 700 ile 800 lira arası masrafı oluyor. Bu hayvanı bin liraya satsan da düzgün bir kâr edemiyorsun. Durum bu şekilde olunca hayvancılık yapan köylü zor duruma düştü. Yemlerde birazcık tolerans tanınması gerekiyor. Böylelikle besiciye destek olunmuş olur. Destek olmazsa yavaş yavaş hayvancılık sıkıntıya girer” ifadelerini kullandı.

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