Eskişehir’de hava sıcaklığı artıyor Bazı ilçelerde hava sıcaklığı 26 dereceyi bulacak

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir’in bazı ilçelerinde hava sıcaklığının 26 dereceye yükseleceği tahmininde bulundu.

Yayınlanan günlük hava tahmin raporuna göre, bölge genelinin az bulutlu geçmesi, sabah ve gece saatlerinde görüş mesafesini azaltacak pus ve sis hadiselerinin görülmesi bekleniyor. Rüzgârın güney ve doğu yönlerden hafif yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Kasım ayında olunmasına rağmen, bölgede yer alan Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinin 25, Mihalgazi ilçesinin ise 26 dereceyi bulacağı öngörülürken, en düşük hava sıcaklığının 16 derece ile Mihalıççık ve 18 derece ile Han'da olması bekliyor.

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