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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Hayata Birlikte Tutunalım' projesinde ilk toplantısı Eskişehir'de yapıldı

İHA

'Hayata Birlikte Tutunalım' projesinde ilk toplantısı Eskişehir'de yapıldı

“Hayata Birlikte Tutunalım” projesinin ilk ulusötesi proje toplantısı Eskişehir’de yapıldı.
SMA Tip1 hastası olan veya diğer nedenlerle solunum cihazı ve diğer yaşamsal cihazlara bağlı olarak hayatını devam ettirmek zorunda kalan teknolojiye bağımlı bireylere yönelik afet ve acil durumlarda uygulanması gereken hususları konu alan ve Avrupa Birliği Erasmus ile Stratejik Ortaklık Projeleri Programı kapsamında yürütülen “Hayata Birlikte Tutunalım” projesinin ilk proje toplantısı Eskişehir’de yapıldı.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan proje ekibinde yer alan Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman, Doç. Dr. Ömer Kılıç, Doç. Dr. Meltem Dinleyici ve Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Bozan’ın da katıldığı toplantılarda, öğretim üyeleri tarafından tıbbi cihazlara bağımlı yaşayan hastalar ve kullandıkları cihazlar hakkında bilgilendirici sunumlar yapılırken, ESOGÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESUZEM) tarafından oluşturulacak teknik altyapı ve ESOGÜ Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanacak video içerikleri hakkında değerlendirmeler yapıldı.
Tıbbi cihazlara bağlı yaşayan bireylerin yaşam alanlarında afet ve acil durum risklerine karşı alınması gereken önlemler, afet ve acil durumlardan sonra oluşturulan geçici barınma alanlarında veya tesislerde ihtiyaç duyulacak barınma gereksinimleri, afet ve acil durumlarda görev alan ilk müdahale personelinin bu bireylere ve kullandıkları tıbbi cihazlara müdahale ve tahliye yöntemlerinin çalışılacağı “Hayata Birlikte Tutunalım” projesine ilişkin toplantıda, Eskişehir AFAD tarafından projenin genel faaliyetleri, sorumluluklar ve proje çıktıları kapsamında yapılacak çalışmalar ile afet ve acil durumlar hakkında bilgilendirmeler de yapıldı. SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği tarafından ise bu bireylerin içinde bulunduğu durum ve ailelerin afet ve acil durumlarda gereksinim duyabilecekleri ihtiyaçlar hakkında bilgilendirici sunum yapıldı.
Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve ESOGÜ, Eskişehir AFAD, SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği ve İspanya, Fransa ve Letonya’dan kuruluşların ortaklığı ile yürütülmekte olan projeye ilişkin toplantıda ayrıca, proje ortağı diğer ülke kuruluşları deneyimlerini ve uygulama örneklerini toplantı katılımcılarına sundular.
Bu çalışmaların sonucunda proje çıktısı olarak üretilecek olan eğitsel video, animasyon ve ekitapların, uzaktan eğitim portalı ile aileler, sağlık çalışanları ve ilk müdahale personelinin kullanımına sunulacağı belirtildi.

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