Yürüme engeline rağmen çalışma azmiyle örnek oluyor Yüzde 86 engelli olmasına karşın akülü arabası ile her gün simit tezgahının başına geçiyor Bakımı zor olduğu için eşinin boşandığı Cengiz Erkan: "Yanlarına yerleştiğim anne ve babama yük olmamak için çalışıyorum" “Eli kolu tutan herkesin çalışması lazım, aslında iş çok, ama çalışan adam yok”

Yüzde 86 spastik engelli olan Cengiz Erkan, yürüyememesine rağmen simitçilikle geçimini sağlayarak örnek bir yaşam mücadelesi verirken, "Eli kolu tutan herkesin çalışması lazım” mesajını veriyor.

Eskişehir’in en işlek yaya yollarından olan Hamamyolu Caddesi’nde simit tezgâhı açan Cengiz Erkan, akülü arabasıyla satış yaparak ekmek parasını kazanıyor. 33 yaşına kadar yürüyebilen ve sonrasında bu yetisini kaybeden yüzde 86 spastik engelli Erkan, evliliğinin bu sebeple sona erdiğini dile getirdi. Sonrasında anne ve babasının evine yerleşen Erkan, ailesine yük olmamak için yürüme engeline rağmen hayat mücadelesi veriyor. Cengiz, sağlıklı insanlara sitem ederek “eliniz kolunuz tutarken çalışın” dedi ve iş yok diyen vatandaşların ise iş beğenmediklerini ifade etti.



“Eli kolu tutan herkesin çalışması lazım”

56 yaşındaki yüzde 86 engeli bulunan Cengiz Erkan, hastalığı hakkında bilgi verdi. Akülü arabasıyla günün erken saatlerinde simit tezgâhına geldiğini söyleyen Cengiz, sağlıklı vatandaşlara da şu sözlerle çağrıda bulundu:

“Yüzde 86 spastik engelliyim. 33 yaşıma kadar bozuk bir şekilde olsa da yürüyebiliyordum. Sonrasında tamamen yürüyemez oldum. Zor olsa da ekmek parası için simit satıyorum. Sabah erkenden kalkıp tramvaya biniyorum ve 08.00’da geliyorum ve akşam ortalama 18.0019.00’a kadar simit satıyorum. Günde ortalama 100150 arası simit gidiyor. Eli kolu tutan herkesin çalışması lazım. Aslında iş çok, ama çalışan adam yok.”



“Aileme yük olmamak için çalışıyorum”

Sağlıklı olduğu dönemde babasıyla beraber elektrik, elektronik işiyle uğraştığını söyleyen Cengiz Erkan, rahatsızlığı başlayınca mesleğini bırakmak zorunda kaldığını dile getirdi. Evli olduğunu ve eşinin kendisine bakmakta zorluk çektiğini, bu sebeple boşandıklarını anlatan Erkan, “Annem ve babamla yaşıyorum. Onlara yük olmamak için çalışıyorum. Sağlıklıyken babamla beraber elektronik dükkânımız vardı. Televizyon tamiri falan yapıyordum. Sonra babam emekli oldu ve ben de sağlığımı kaybettim. O yüzden dükkânı kapattık. Evliydim. Eşim bir süre bana yardımcı oldu. Daha sonra ona da zor geldi ve boşandık. Hakkımızda hayırlısı, şu an işimden memnunum” diye konuştu.

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