Eskişehir’de kaybolan yaşlı kadın termal özellikli drone ile arandı Yapılan aramalar sonucu yaşlı kadın jandarma ekiplerince bulundu

Eskişehir’de bir vatandaşın kayıp olduğu ihbarı üzerine harekete geçen arama kurtarma ve jandarma ekipleri, termal özellikli drone ile gece boyunca yapılan çalışmalar sonucu yaşlı kadına ulaştı.

Eskişehir’in Alpu ilçesindeki Mamure mevkiinde, Alzheimer hastası olduğu belirtilen Ayşe T. için arama kurtarma çalışmaları yapıldı. Çalışmalara, jandarma, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) AKUT Arama Kurtarma Derneği, Dorlion Arama ve Kurtarma (DAK) ekipleri katıldı. AKUT Arama Kurtarma Derneği’ne ait termal özellikli drone, saat 00.30 sularında sahaya getirilirken, çalışmalar havadan da aralıksız sürdürüldü. Cuma günü saat 19.00 sularında başlayan arama çalışmaları, cumartesi saat 11.00’a kadar devam etti. Yaşlı kadın, jandarma ekiplerince Sarıkavak mevkiinde bulundu. İlk müdahalesi ve kontrolü UMKE ekiplerince yapılan yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ayşe T., çıktığı zorlu zirveden sedye yardımı ile indirilip tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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