İYİ Parti milletvekiline şehit aileleri ve gazilerden tepki Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Türkkan’ı istifaya çağırdı

Bingöl’de İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın şehit abisi Tahir Gümren’i ittirmesi ve küfür etmesiyle ilgili tepkiler büyüyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Bingöl’deki esnaf ziyareti esnasında kendisine tepki gösteren şehit yakını Tahir Gümren, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan tarafından tartaklanmış ve küfür edilerek uzaklaştırılmıştı. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği de olaya tepki gösterdi. Ülke genelindeki şubelerinde ortak basın açıklaması yapan dernek, sert dille Türkkan’ın istifa etmesini istedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şubesi’nde yapılan açıklamada Şube Başkanı Sevinç Uluçeşme konuştu. Uluçeşme, "1997 yılında şehit edilen İsa Gürmen'in kardeşinin Bingöl'de verdiği tepki neticesinde, İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit kardeşine karşı yaptığı küfrü tüm şehit aileleri ve gazilerimize yapılmış addediyor, esef, şiddet ve nefretle kınıyoruz. Vatanımızın bütünlüğü, milletimizin birliği ve beraberliği için hayatını feda eden şehitlerimizin, aziz hatıralarına, bizlere emanet yakınlarına saygısızlık edenlere yüce milletimiz asla unutmaz. Aziz şehitlerimizin kanlarıyla kurulan meclisimizde teröre destek verenlere, şehidimizin emaneti olan yakınlarına ağıza alınmayacak şekilde küfür etme, hadsizliği, alçaklığı ve terbiyesizliğine cüret etme cesaretini gösteren hiçbir parti ve milletvekili istemiyoruz. Şehit aileleri ve gaziler olarak, her kim terör sevici, eli kanlı bebek katilini destekleyen siyasi parti ile temasa geçip iş tutarsa karşısında bizleri görecektir. Lütfü Türkkan'ı kınıyoruz ve derhal milletvekilliğinden istifa etmesini istiyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.