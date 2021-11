Kaybolan Alzheimer hastası kadın, 15 saat sonra bulundu

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´in Alpu ilçesinde dün akşam saatlerinde evden çıkan bir daha da haber alınamayan Alzheimer hastası A.T. (73), yaklaşık 15 saat sonra bulundu. Alpu'nun Mamure mevkisinde oturan Alzheimer hastası A.T. adlı kadın, dün saat 19.00 sıralarında evinden çıktı, bir daha da kendisinden haber alınamadı. Yakınları jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma AFAD, UMKE, AKUT Eskişehir ve Ankara şubesi ile DAK ve İHH ekipleri sevk edildi. AKUT Arama Kurtarma Derneği'nce arazide yapılan çalışmalarda termal özellikli dron kullandı.

Yapılan çalışmalarla A.T., bugün 11.00 sıralarında Sarıkavak mevkiinde bulundu. İlk müdahalesi ve kontrolü UMKE ekiplerince yapılan ambulansla hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2021-11-06 16:03:02



