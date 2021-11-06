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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altın piyasası vatandaşı tedirgin ediyor

İHA

Altın piyasası vatandaşı tedirgin ediyor

Son günlerde yükselişiyle gündemde olan altın, inişli çıkışlı grafiğiyle vatandaşı tedirgin ediyor.
Uzun zamandır yükselen fiyatlarıyla gündemde yerini alan altın, inişli çıkışlı grafiğiyle vatandaşı tedirgin ediyor. Alış ve satışta anlık değişen fiyatlar sirkülasyonu engellerken kuyumcu esnafı piyasanın düzelmesini bekliyor. Birçok vatandaşın altın fiyatlarının daha çok yükseleceğini veya düşeceğini düşünmesinden dolayı beklemede olduğunu belirten kuyumcu esnafı, dalgalı grafiğin de etkisinin olduğunu belirtti.

"Gramında 10 liraya varan dalgalanma söz konusu"
Eskişehir’de uzun yıllardır kuyumculuk yapan Semih Soyat, altın fiyatında anlık iniş ve çıkışın çok hızlı olduğunu söyledi. Anlık değişimde altın gramının 10 liraya kadar değişiklik gösterdiğini belirten Soyat, “Piyasada şu an aşırı bir dalgalanma var. Bu da insanları kararsızlığa sürüklüyor. Altın fiyatlarının daha da yükseleceğini ve daha da düşeceğini tahmin eden iki ayrı kesim var. Onun için şu anda satacak olan yükselecek diye satmıyor. Alacak olan da düşecek diye almıyor. İlerisi için biz de öngörüde bulunamıyoruz. Düşer veya yükselir şeklinde net bir şey söylememiz çok zor. Şu anda inanılmaz inişli çıkışlı bir grafik var. Türk lirası bazında konuşursak gramında 10 liraya varan dalgalanma söz konusu. Bu da takip eden vatandaşta tedirginlik oluşturuyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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