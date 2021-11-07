Vatandaşlar kaldırım sorununa çözüm bekliyor

Eskişehir'in Batıkent Mahallesi'ndeki bir ilkokulun bulunduğu sokakta kaldırımın bulunmaması, okula giden öğrencilerin can güvenliğini tehdit ediyor.

Eskişehir’in Batıkent Mahallesi'ndeki Avukat Mail Büyükerman İlkokulu’nun bulunduğu Nadire Sokak'ta herhangi bir kaldırımın bulunmaması, mahallede yaşayan velileri tedirgin ediyor. Özellikle okul giriş çıkış saatlerinde yaşanan, servis ve özel araçların oluşturduğu karmaşada yaya önceliğinin bulunmaması, öğrencilerin can güvenliğini tehlikeye atıyor. Yaşanan sorunun, söz konusu sokakta iki yönde de kaldırımın bulunmaması ve nizamsız araç park edilmesinden dolayı kaynaklandığı belirtiliyor.

Vatandaşlar, Nadire Sokak'ta da Bağlar ve İstiklal mahallelerinde olduğu gibi tek yönlü trafik akışının uygulanması ve tek araçlık yol bırakılarak, çift taraflı geniş kaldırım uygulamasının, mevcut sorunu çözeceğini belirterek yetkililere sesleniyor.

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