Cumhuriyet Bayramı Konseri AKM’de dinleyicileriyle buluştu

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Senfoni Orkestrası tarafından "Çok Sesliliğin Belgesel Tarihinden Yapraklar" isimli Cumhuriyet Bayramı Konseri düzenlendi.

Müzikolog Ersin Antep’in araştırma, anlatım ve düzenlemeleriyle oluşturulmuş "Çok Sesliliğin Belgesel Tarihinden Yapraklar" isimli Cumhuriyet Bayramı Konseri, Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (AKM) Opera ve Bale Salonu’nda gerçekleştirildi. Orkestra Şefliğini İlker Özöztürk’ün üstlendiği konserde, Opera Sanatçısı Teyfik Rodos baş solist olarak sahne aldı.

Atatürk’ün teşkil ettiği ilk müzik kurumunun 100’üncü, Cumhuriyetin ilanının 98’inci ve Türkiye’de çok sesli müzik eğitiminin 190’ıncı yıl dönümünün beraber anıldığı konserde, açılış parçası olarak Safvet Atabinen’in “Bale Zeybek” isimli eseri seslendirildi. Düzenlemelerinin Ersin Antep’e ait olduğu parçaların dinleyicileriyle buluşmasının ardından kapanış için İsmail Zühtü Kuşçuoğlu’na ait olan “İhtifal Marşı” dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.