Ankara-Eskişehir Karayolu’nda kaza: 1 ölü, 1 yaralı

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AnkaraEskişehir Karayolu’nda yarı römorklu çekicinin üzerinde traktör bulunan kurtarıcıya arkadan çarpması sonucu takla atan kurtarıcının sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, dün gece AnkaraEskişehir Karayolu üzerinde meydana geldi. Tahsin K. idaresindeki 81 BT 461 plakalı yarı römorklu çekici, üzerinde traktör yüklü olan 43 RF 945 plakalı kurtarıcı aracına çarptı. Çarpmanın etkisi ve üzerinde yüklü traktör nedeniyle dengesini kaybeden kurtarıcı, yolda takla attı. Ters duran kurtarıcının sürücüsü Erdinç Güngör kazada hayatını kaybederken, yarı römorklu çekicinin sürücüsü Tahsin K. ise yaralandı.

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