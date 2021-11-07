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Kilitli bariyerin yangına müdahaleyi geciktirdi iddiası Site Yönetim Kurulu Başkanı Osman Emral “UKOME kararlarına rağmen sokaktan girişimizi Odunpazarı Belediyesi kapattı”

İHA

Kilitli bariyerin yangına müdahaleyi geciktirdi iddiası Site Yönetim Kurulu Başkanı Osman Emral “UKOME kararlarına rağmen sokaktan girişimizi Odunpazarı Belediyesi kapattı”

Eskişehir’de dün gece bir site içerisindeki 11 katlı bloğun çatı katında çıkan yangın büyük hasara sebep olurken, siteye araç girişinin olduğu sokağın Odunpazarı Belediyesi tarafından kilitli bariyer ile kapatılması nedeniyle itfaiyenin müdahale geç kaldığı iddia edildi.
Uygulamaya tepki gösteren Site Yönetim Kurulu Başkanı Osman Emral, itfaiye ekiplerini kilitleri kırdırarak içeri alabildiğini belirtti. Herhangi bir yangın ya da acil durumlar için konuyu Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a iletmesine rağmen çözüm bulamadıklarının altını çizen Osman Emral, “Bu sitede bir yangın veya hasta olması durumunda ön taraftan ulaşım olabileceğini tespit ettik. Ancak Odunpazarı Belediyesi neden olduğunu bilmediğimiz bir şekilde ön girişlerimizi kapattı. Biz bu konuyu Perşembe günü Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile görüştük. Bana, “UKOME kararlarını” uyguladığını söyledi. UKOME kararlarında böyle bir karar yok. UKOME kararları Gençlik Bulvarı’ndan direk girişin olmayacağını, Adaklı sokaktan girişin olabileceğini beyan etmesine rağmen, Adaklı sokaktan girişimizi Odunpazarı Belediyesi kapattı. Bir türlü de şimdiye kadar açmadı. Maalesef yangının bu kadar ilerlemesinin nedenlerinden birisi de ön taraftaki bariyerlerdir. İtfaiye oraya giremedi. Kilidi kırdırarak itfaiyenin girmesini sağladık” dedi.

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