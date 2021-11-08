Gözel bebek, ambulans uçakla Eskişehir’e getirildi Ambulans uçakla getirilen Gözel bebek, Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hidrosefali hastası Gözel bebek, Kars Harakani Devlet Hastanesi’nden ambulans uçakla getirildiği Eskişehir’de tedavi altına alındı.

Kars’ta 10 hafta önce doğan ve hidrosefali tanısı konulan 5 kilogramlık Gözel bebek, tedavi için Eskişehir’e getirildi. Kars Harakani Devlet Hastanesi’nden kuvözle bindirildiği ambulans uçakla Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı’na getirilen Gözel bebeği 112 Acil Servis ekipleri karşıladı. Ambulans ile Eskişehir Şehir Hastanesine getirilen 60 santimetre boyundaki Gözel bebek, Çocuk Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.