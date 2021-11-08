Kars´tan hidrosefali hastası 2.5 aylık bebek, ambulans uçağıyla Eskişehir´e getirildi

Engin ÖZMENCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)KARS Devlet Hastanesi´nde hidrosefali tedavisi gören 2.5 aylık Gözel bebek, ileri tedavisi için Sağlık Bakanlığı´nın ambulans uçağıyla Eskişehir Şehir Hastanesi´ne sevk edildi. Havaalanından 112 ekiplerince alınan kız bebek, tedavi göreceği Çocuk Yoğun Bakım servisine alındı.
Kars´ta dünyaya geldikten sonra hidrosefali teşhis konulan 2.5 aylık ve 5 kilo ağırlığındaki Gözel bebek, Harakani Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ancak hidrosefali tanılı şant enfeksiyonu olduğu düşünülen Gözel bebeğin ileri tedavisi için nakline karar verildi. Kars´tan, Sağlık Bakanlığı´nın ambulans uçağına alınan kız bebek, sağlık ekiplerinin gözetiminde Eskişehir'e getirildi. Hasan Polatkan Havaalanı'nda uçaktan indirilerek Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği´ne ait 112 ambulansına alınan bebek, daha sonra Eskişehir Şehir Hastanesi´ne getirildi. Kuvöz içindeki bebek, Çocuk Yoğun Servisi´nde tedavi altına alındı. DHA-Sağlık Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU
2021-11-08 00:17:53
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