Eskişehir’de feci kaza: 1 ölü

Eskişehir’de otomobil ile tırın çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Seyitgazi ilçesi Kırka mahallesinde meydana gelen kazada, 83 yaşındaki Ahmet Coşkun idaresindeki 26 AV 530 plakalı otomobil ile Nedret K.’nin kullandığı 60 TJ 302 plakalı tır kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucunda sürücü Ahmet Coşkun otomobil içinde sıkıştı. Olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza alanına ulaşan itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarttı. Kaza yerinde hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekipleri hurdaya dönen otomobilden çıkarılan sürücü Ahmet Coşkun’a yaptıkları tüm müdahaleye rağmen kurtaramadı. Coşkun’un cenazesi otopsisi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.

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