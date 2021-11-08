Vatandaş aracı ile mezarlığa nasıl gidecek Yıllardır gidişe açık olan yol kapatılınca 'Mezarlığa nasıl gideceğiz' diyen sürücüler şaşkına döndü

Eskişehir’de yıllardır kullanılan ve şehrin en büyük mezarlığı olan tarihi Odunpazarı Mezarlığına da araçla ulaşımın sağlandığı yolun karşı taraftan tek yön olması ve girişe kapatılması sürücüleri şaşırttı.

Odunpazarı’na bağlı Dede mahallesi Kemal Zeytinoğlu caddesinin Kartopu caddesi ile bağlantısını sağlayan Şeyh Edebali sokak için Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla bir süre önce ters yön uygulaması kararı alındı. Yıllardır Kemal Zeytinoğlu caddesinden gidiş yola olarak kullanılan ve tarihi Odunpazarı Mezarlığı araç yoluna da uzanan Şeyh Edebali sokak tek yön olunca sürücüler şaşkına döndü. Aynı sokakta bulunan Odunpazarı Mezarlığı’na gitmek isteyen araç sürücüleri yolun tek yön olmasına tepkili. Mezarlığa nereden gidileceğini bilmeyen vatandaşlar, ters yön olmasına rağmen o yolu kullanmak zorunda kalıyor.

Araç sürücüleri, daha önce Kemal Zeytinoğlu caddesi üzerinden gelip Şeyh Edebali sokak üzerinden Kartopu caddesine Şelalepark ve üst bölgelere çıktıklarını, bu yolun gelişinin ise kapalı olduğunu anlattılar. Yeni kararla tam tersine bir uygulamaya gidildiğini, gelişin açılıp gidişin kapatıldığını anlatan sürücüler, "Odunpazarı Mezarlığı bu yolun gidiş güzergâhı üzerindeydi. Sokak girişe kapatılınca mezarlığa araçla gidecek yol kalmadı. Mezarlığı üst tarafındaki Kartopu caddesi üzerindeki giriş çoğu zaman kapalı, sadece dini bayramlarda açık. Yetkililerden söz konusu sıkıntıya çözüm bulmalarını bekliyoruz" dediler.

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