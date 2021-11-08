‘Sağlıklı yaşam’ için hem yürüdüler hem de manzaranın tadını çıkardılar

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Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAĞ) üyeleri, sonbaharda kahverenginin bin bir tonunun yaşandığı Topuk Yaylası’nda 'Sağlıklı yaşam' için 15 kilometre yürüdü.

Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu, Kütahya’nın Domaniç ilçesinde bulunan Topuk Yaylası’nda sonbahar etkinliği düzenledi. 50 kişinin katıldığı etkinlikte katılımcılar kahverenginin bin bir tonuna bürünen yaylada 15 kilometrelik yürüyüş yaptı. 'Sağlıklı yaşam' sloganıyla yola çıkan yürüyüşçüler, zorlu parkur boyunca manzaranın tadını çıkardı. Yürüyüş, Palazoğlu Göleti’nde sona erdi.

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