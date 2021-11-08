Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’ndan Anadolu Üniversitesi’ne ödül

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) 25. kuruluş yılının kutlandığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ve üniversite temsilcilerinin yer aldığı gala yemeğinde, farklı spor alanlarında ödüller dağıtıldı.

TÜSF’ün 25. kuruluş yılı olan 1996 yılından bugüne dek yurtiçi ve Avrupa Şampiyonaları’nda en fazla madalya ve en fazla faaliyete katılan üniversitelere madalya ve şilt takdimi gerçekleştirildi. “Sporun Enleri” töreninde 1984 yılında kurulan ve 37 yılda farklı branşlarda 16 bin sporcu yetiştiren Anadolu Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü; 19962021 yılları arasında bin 301 madalya ile en çok madalya kazanan üniversiteler sıralamasında üçüncü oldu. Törende Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hayri Ertan'da yer alırken Anadolu Üniversitesi adına kazanılan ödüller Prof. Dr. Süleyman Sözen’e takdim edildi.



“Bu başarılarda emeği geçen herkesi kutluyorum”

Anadolu Üniversitesi’nin farklı spor branşlarında yer alan ve başarı gösterip madalya almaya hak kazanan öğrencilerini tebrik ettiğini dile getiren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal şunları söyledi:

“Üniversitemizin değerli öğretim üyeleri ve öğrencileri eğitim alanında olduğu gibi farklı spor branşlarında da başarı gösterip bizleri gururlandırıyor. Tüm öğrencilerimizi, hocalarımızı ve çalışanlarımızı gösterdikleri azim ve disiplinli çalışmaları neticesinde kazandıkları bu başarılardan dolayı kutluyorum.”

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