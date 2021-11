Mihalıççık’ta 7 bin 260 bodur kiraz fidanı toprakla buluştu

Eskişehir’in kendisine has iklim özellikleri, bitki örtüsü ve özellikle kirazıyla öne çıkan Mihalıççık ilçesindeki 121 dekar alanda 7 bin 260 bodur kiraz fidanı toprakla buluştu.

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Boş Tarlalarda Meyve Bereketi” Projesi’nin bir ayağı olan Mihalıççık ilçesinde kiraz fidanının dikim töreni düzenlendi. İlçenin Ömerköy Mahallesinde gerçekleştirilen törene Mihalıççık Kaymakamı Onur Aykaç ve İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, kurum çalışanları ve çiftçiler katıldı.

İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, törenin açılış konuşmasında, “Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’nin bizlere verdiği talimatla çiftçimizin, esnafımızın, sanayicimizin, tüccarımızın her zaman yanında olmaya devam ediyoruz. Mihalıççık Eskişehir’imizin kendisine has iklim özellikleri, bitki örtüsü ve özellikle kirazıyla öne çıkan bir ilçesidir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz proje ekibi ve İlçe Müdürlüğümüzün beraber hazırladığı “Boş Tarlalarda Meyve Bereketi Projesi” ile Sarıcakaya, Mihalgazi, Mihalıççık ilçelerinde atıl arazilerimizin değerlendirilmesi ve ekonomik değeri daha yüksek ürünlerin yetiştirilmesini hedefliyoruz. Bu proje kapsamında toplamda 3 ilçemiz için yaklaşık maliyeti 500 bin lira olan aşılı bodur kiraz fidanlarını yüzde 75’i Tarım ve Orman Bakanlığımız, yüzde 25'i de çiftçimiz katkılı temin ettik. Bugün Mihalıççık ilçemizde toplam da 121 dekar alanda 7 bin 260 adet fidanın teslimatını yaparak ardından hep birlikte fidanların dikimini gerçekleştireceğiz. Arazilerimizi değerlendirmek maksadıyla gelecek yıl bize, bu projemiz için daha çok vatandaşımızın, daha çok çiftçimizin başvurmasını temenni ediyorum. Aynı zamanda bakanlığımızın Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yüzde 50 hibe destekli 15. etap başvuruları başladı. Bu çağrıya başvurarak kirazın soğuk hava deposundan tutun depolanması, paketlenmesi, işlenmesi, meyve suyu üretimi veya başka meyvelerin, sebzelerin işlenmesi ya da evlerinde dikiş, nakış işleyen kadın çiftçilerimiz için makine ekipman desteği isteyebilirsiniz. İsterseniz traktörünüzün römorku, meyve bahçelerinizi zemin üzerine doludan korumak için file sistemi dahil toplamda 73 farklı makine ekipman desteklemesinden faydalanabilirsiniz. Yeter ki üretelim, çiftçimiz daha fazla para kazansın, refah seviyesi yükselsin ve çiftçilerimiz hak ettiği yere gelsin. Çiftçi milletimizin efendisidir.” dedi.

Mihalıççık Kaymakamı Onur Aykaç da, “Boş arazilerin değerlendirilmesi özellikle ilçemizde kiraz üretiminin bu kadar yaygınlaşması, katma değer üretilen bir dönemde kiraz üretiminin desteklenmesi bizim için çok önemli ve gurur verici bir proje. Bu anlamda hem ilçe personeline hem il müdürlüğü personeline hem de il müdürümüzün şahsında tüm çalışanlarımıza teşekkürlerimi ifade ediyorum. Rabbim daha nice tarım ve hayvancılık alanında projeler ile bir araya gelmeyi, çiftçilerimizin elinden tutmayı, çiftçilerimizin alnını ak etmeyi bizlere nasip eylesin. Bereketi Allah'tan diyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.“ diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından aşılı bodur kiraz fidanlarının çiftçilere dağıtılarak araziye dikiminin gerçekleştirilmesiyle tören sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.