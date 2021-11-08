Türk Ocağı Millî Mefkûre Mektebi yeni eğitim ve öğretim yılına başladı

Türk Ocağı’nın 2 yıllık müfredat ile eğitim verdiği Millî Mefkûre Mektebi yeni döneme başlangıç yaptı.

Türk Ocakları’nda nesil yetiştirmek gayesi ile 2 yıllık bir müfredat dahilinde verilen akademik eğitimöğretim faaliyeti olan Millî Mefkûre Mektebi (Türk Ocağı Akademisi) yeni dönemine başladı. Şube Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal tarafından verilen; "Millet, Türk Milliyetçiliği ve Türk Ocakları Tarihi" konulu konferans ile başlayan yeni dönem öncesi tertip edilen kahvaltı ile Türk Ocağı mensubu öğrenciler bir araya geldi. Sonrasında açılış dersinde, millet ve milliyetçilik üzerine mülahazalar, Türk milletinin anlam ve değer haritası ile Türk tarihinde Türk Ocaklarının rolü anlatıldı.

Millî Mefkûre Mektebi’ne ön kayıt ile 40 öğrenci alınırken, iki senenin sonunda öğrenciler hazırladıkları tezlerini savunarak mezun oluyorlar. Dersler Türkiye’nin her tarafından gelen sahasında tanınmış akademisyenler tarafından veriliyor.

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